"Soufflez, vous saurez": Campagne de distribution d’éthylotests

"46 morts sur nos routes depuis le début de l’année 2017 et des dizaines de vies brisées pour toujours. Près de la moitié de ces décès est liée au facteur alcool", rappelle la préfecture.



Face à ce constat alarmant et à l’approche d’une période festive, la sécurité routière en partenariat avec le conseil régional de La Réunion organise, une campagne de distribution d’éthylotests sur certains points de l’île :



Après les plages de Saint-Leu, de l'Etang-Salé, de l'Ermitage et des Roches Noires, la distribution se poursuit :



-marché forain de Saint-Paul : vendredi 22 décembre, à partir de 8h

- marché forain des Camélias à Saint-Denis : vendredi 22 décembre, à partir de 8h

- marché forain de Saint-Pierre (ravine Blanche) : samedi 23 décembre à partir de 8h



"Le problème avec le dernier verre, c’est que c’est parfois le dernier !"



"Des intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) participeront à cette distribution et ils auront le plaisir d’échanger avec le public", précise la préfecture, indiquant qu'une action conjointe de la police nationale avec l’association Prévention Routière sera également organisée du 22 au 31 décembre 2017.



Rappel sur les sanctions encourues :