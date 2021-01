Sortir du plastique à usage unique !

Pour en savoir +, rendez-vous sur le site internet du Ministère de la Transition écologique.



les touillettes

les couverts

les boîtes à sandwich et barquettes de repas

les couvercles de boissons

les pailles

les confettis en plastique

les piques à steak

les tiges pour ballons

Qu’est-ce que la loi anti-gaspillage?

sortir du plastique jetable ;

mieux informer les consommateurs ;

lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire ;

agir contre l’obsolescence programmée ;

mieux produire.

Les mesures entrées en vigueur au 1er janvier 2021

La distribution gratuite des bouteilles en plastique dans les établissements recevant du public ou dans les locaux professionnels est interdite.

Lors d’évènements festifs, culturels ou sportifs, les sponsors ne peuvent plus imposer l’utilisation de bouteilles en plastique.

Les confettis en plastique sont interdits au 1er janvier 2021.

Des bacs de tri doivent être installés dans les supermarchés. Ils permettent de collecter les emballages achetés après passage en caisse.

Les boîtes en polystyrène expansé sont interdites.

La fabrication et l’importation de sacs en plastique à usage unique sont interdites.





La fin progressive de tous les emballages en plastique à usage unique d’ici 2040

