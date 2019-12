Sorties de boîtes de nuit: Plus de 200 conducteurs soumis aux tests de dépistage

Côté gendarmerie

au

petit matin ce dimanche, les militaires ont mené une opération de sécurisation sur le secteur de Saint-Gilles/l'Hermitage, Au total, ce sont 210 conducteurs qui ont été soumis au dépistage de l'alcoolémie et de stupéfiants au cours de ce contrôle qui a duré trois heures, et permis de constater 25 infractions dont 13 délits.

Le même jour, dans l'après-midi, les motocyclistes de la brigade de Saint-Benoît, en poste sur le secteur de la plaine des palmistes (

sur l'axe RD55)

ont constaté qu'un véhicule refusait de se soumettre à leurs injonctions de s'arrêter. Circulant sans permis et sans assurance, la conductrice a préféré forcer le passage pensant se soustraire aux forces de l'ordre. Finalement interceptée en sécurité par les militaires, la contrevenante sera poursuivie pour 4 délits. Son véhicule a été immédiatement placé en fourrière.

constatées par les forces de l'ordre rappellent combien il est important pour l'ensemble des usagers de rester vigilant et de respecter les règles du code de la route", indique la gendarmerie.



93 infractions relevées par les forces de police

Côté police

42 fonctionnaires de police mobilisés à cette occasion.

Comme chaque week-end, les forces de l'ordre ont mené plusieurs opérations de contrôles routiers sur les routes de l'île.cet effet, les motocyclistes ont été engagés à 10 reprises pour intercepter dans le sens montant des usagers de la route en excès de vitesses supérieurs à 30 km/h sur un axe limité à 80km/h, dont une vitesse de 133 km/h, concomitante à un dépassement dangereux lors d'un franchissement de ligne blanche continue. Dans le sens opposé, un contrôle sanction automatisé aura relevé plus de 15 excès de vitesse dans le sens descendant. "Les infractionshuit opérations de sécurisation et de sécurité routière ont été menées au coursde ce week-end par lesCe sont pas moins de 93 infractions, soit 16 délits, qui ont été constatées, dont 8 conduite sous l'empire d'un état alcoolique, 4 défaut d'assurance, 3 défaut de permis de conduire et 1 refus d'obtempérer. S'ajoutent à la liste 77 autres diverses contraventions, comme des refus de priorités ou encore des défauts de port du casque ou de contrôle technique.