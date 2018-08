A la Une .. Sorties baleines: Un océan de bonheur pour les passionnés d’images





"C’est fabuleux", s’extasie James Caratini depuis son bateau. Le président de l’association Images Océan, parti en mer ce jeudi matin avec trois coéquipiers, ne boude pas son plaisir. "Dans la matinée, nous avons pu croiser entre 15 et 20 baleines. Il y en a tellement qu’il y en a pour tout le monde !", déclare-t-il enjoué, rappelant au passage la nécessité de respecter la



Drones, caméras sous-marines, appareils photos… les quatre passionnés s’en sont donnés à cœur joie. Depuis le bateau ou directement dans l’océan, il s ont immortalisé les précieux instants passés en compagnie de cet extraordinaire animal . "Quand on fait une mise à l’eau, c’est un sentiment très fort. À la fois de force et de fragilité. Chaque fois, il y a beaucoup d’émotions", poursuit le capitaine. "La mer est calme, pour faire des images c’est formidable", commente l’équipage, gâté en cette belle matinée.



Et coup de chance ce jeudi, les vidéastes ont eu la chance de nager aux côtés d'une baleine gestante. "Elle nous a accepté, on a pu s'approcher et passer un moment incroyable", raconte James Caratini. "Elle avait un gros ventre, elle devrait accoucher dans quelques jours". Obtenir un cliché de cet instant magique restera par contre sûrement au stade de rêve, les baleines préférant généralement l'intimité pour donner la vie.

