A la Une .

Sortie de route spectaculaire à la Plaine Saint-Paul

Un accident s'est produit ce mardi en fin de matinée sur la route entre la Plaine et Bois-de-Nèfles Saint-Paul, dans le sens montant. Un véhicule léger a fini sa course dans le fossé et sur le toit. L'accident, qui n'a pas fait de blessé grave, a eu lieu juste avant le collège jules Solesse.