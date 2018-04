Faits-divers Sortie de boîtes de St-Gilles: 21 rétentions immédiates de permis La gendarmerie nationale a réalisé un contrôle routier spécial aux abords des établissements festifs à Saint-Gilles et à l'Ermitage lors de la nuit de samedi à dimanche.

Sur les plus de 450 véhicules contrôlés, 53 infractions ont été relevées, dont 21 conduites sous l'emprise de l'alcool.

17 militaires de l'EDSR, aidés par 6 gendarmes mobiles et 6 réservistes, ont procédé à un contrôle renforcé dans la seconde partie de la nuit de samedi à dimanche aux alentours des boîtes de nuit de Saint-Gilles et de l'Ermitage.

Sur plus de 450 véhicules contrôlés, 53 infractions ont été relevées décomposées comme suit:

21 conduites sous l'emprise de l'alcool (CEEA) relevant de la procédure délictuelle (taux entre 0,48 et 1,00 mg/litre d'air pour la mesure la plus élevée) qui ont donné lieu à autant de rétentions immédiates de permis de conduire.



A noter aussi le contrôle de 3 jeunes conducteurs, dont une très jeune femme, avec un taux de 0,54 mg/litre d'air (délit).



30 CEEA contraventions.



2 défauts de permis ont été constatés.

Mais la palme de ce contrôle revient à un jeune homme qui, très éméché et se déplaçant à pieds, est venu provoquer les gendarmes. L'homme alcoolisé a filmé les forces de l'ordre avec son portable puis s'est montré menaçant et outrageant à plusieurs reprises, face aux injonctions de cesser et de quitter les lieux.



Dans sa fougue, il a ensuite tenté de résister à son interpellation, obligeant les militaires à le contraindre par la force. L'homme à été menotté au sol puis placé immédiatement en garde à vue dans les locaux de la caserne de l'Etang en attendant de recouvrer ses esprits. Charline Bakowski Lu 3020 fois





