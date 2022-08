Courrier des lecteurs Sortie "baleines" pour nos gramounes isoles

Notre association SOS Gramounes isoles ne veut pas laisser " à terre" nos gramounes les plus isolés... Après 2 ans d'apartheid en raison de la crise COVID, nos anciens oscillent entre la peur et l'envie de vivre à nouveau. Par Patrice Louaisel - S.O.S Gramounes isoles - Publié le Jeudi 18 Août 2022 à 07:30

Aussi notre association a décidé de "marquer le coup" en leur proposant en cette période difficile une sortie conviviale ce samedi 20 Aout axée sur la découverte des baleines et autres dauphins qui pullulent semble t'il actuellement dans nos eaux avec leurs baleineaux ...une sortie "bateau" donc qui affiche "complet" sur un des grands prestataires maritimes de la place st gilloise grâce au soutien du Conseil Départemental et de la Mairie de St Denis.

Imaginez la joie et le sourire enfin revenu sur leurs visages s'ils ont la chance à leur âge de voir pour la première fois de près ces géants des mers ! Ceux d'entre eux qui pour des raisons de santé ne désirent pas y participer se verront proposer parallèlement la découverte exceptionnelle du magnifique aquarium de st gilles ... Tout cela grâce aussi à nos fidèles et dévoués bénévoles qui participeront de la même façon à cette sortie qui leur est offerte. Au programme à venir une sortie en car sur Cilaos et sans doute aussi une sortie "auto-lontan" ... avec nos gramounes comme passagers ! Nos gramounes les plus isolés-avec l'appui logistique de nouveaux bénévoles pour les accompagner- sont donc conviés à nous appeler au 0262 582 581 ou à nous rejoindre lors des prochaines manifestations à venir où nous aurons un espace (salon des seniors, forum des associations de la Possession et forum du bénévolat )