Sorti de prison il y a 15 jours, il y retourne directement pour 15 mois

Bruno N., 47 ans, avait à répondre de conduite sous stupéfiants et conduite sans permis à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis ce mercredi. Des faits simples mais graves qui vont avoir des conséquences importante pour le prévenu. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 16 Mars 2023 à 09:37

Le 13 mars dernier au Port, un homme est contrôlé par les services de police. Il est testé positif à la cocaïne et au cannabis. Il s'avère en plus, qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire. Il est en récidive pour des faits datant de 2022. À la barre, il choisit de garder le silence. Son casier judiciaire fait état de 22 mentions et il est sorti de prison le 27 février dernier.



La procureure requiert une peine de 15 mois de prison et la révocation de son sursis probatoire en cours. "Il garde le silence, il est résigné, il sait ce qu'il va se passer", plaide la défense. Sans surprise, le tribunal prononce son maintien en détention et suit les réquisitions du parquet.