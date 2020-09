A la Une . Sortez les pulls : Un front froid attendu à La Réunion en seconde partie de semaine

Il faudra compter avec une dégradation du temps pour les prochains jours. Après un retour à des températures plus saisonnières ces derniers jours, Météo France nous apprend que cette embellie n'était que passagère... Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 08:31 | Lu 1527 fois

Le dernier évènement de ce type remonte au 8 août rappelle Météo France, "alors qu'au mois de juillet et jusqu'en début de mois, les épisodes se succédaient avec leur lot de coups de vent de Sud et de coups de froid".



Depuis le 10 août dernier, un certain retour à la normale avait été constaté en raison des alizés, qui ont amené une masse d'air plus douce, avec des températures minimales supérieures en moyenne de 1 à 3°C au-dessus des normales saisonnières, et par moment humide sur la région Est.



Mais cela ne sera que de courte durée. En effet, Météo France prévoit le passage d'un front froid sur La Réunion à compter de la seconde partie de semaine. Un front froid qui serait accompagné de son classique coup de Sud et coup de froid indique le centre météorologique.