Sophie Hamon : "Je suis convaincue que mon père a été assassiné"

Sophie Hamon vit aujourd’hui en métropole. Elle était récemment à La Réunion et en a profité pour nous déposer un énorme dossier, fruit de six années de recherches, dans le but de faire la lumière sur la mort en 2015 de son père, Robert Hamon, une personnalité connue du monde économique dans la zone océan Indien.

Il possédait pas moins de six entreprises à La Réunion, et s’occupait de gérer la partie import/export avec Madagascar, Mayotte et Maurice, d'une très grosse quincaillerie ayant pignon sur rue dans l’ile.

Pour elle, il n’y a aucun doute : son père a été assassiné le 11 février 2015 dans sa maison de Bellemène Saint-Paul.

Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 23:57

Sophie Hamon a dû être détective privée dans une vie antérieure. La douleur de la nouvelle du décès de son père et la fatigue des onze heures de voyage en avion pour venir à La Réunion ne l'ont pas empêchée de remarquer un certain nombre de choses bizarres avant, pendant et après les obsèques. Au point de l'inciter à mener sa propre enquête et de découvrir un faisceau d'indices qui aujourd'hui la convainquent de l'assassinat de son père. Et elle a même sa petite idée sur ceux qui pourraient en être les auteurs.



Le neveu de son père s'était approprié le téléphone du défunt



En débarquant à Gillot le 14 février 2015 en compagnie de son frère, elle est accueillie par le petit neveu de son père, qui travaillait avec lui. C'est lui qui avait découvert son corps inanimé sur le sol de sa maison, deux jours avant.



Première surprise : il avait en main le téléphone de Robert Hamon et s’en servait comme si c’était le sien. Sophie Hamon s’en étonne et le récupère immédiatement.



Une fois arrivée à la maison familiale, à Bellemène, Sophie Hamon fait le tour des pièces et seconde surprise, elle constate que le petit neveu de son père ne semble pas très à l’aise et ne la quitte pas d'une semelle. Il ira même jusqu’à lui demander s’il ne manquait rien dans la maison...



Une fois arrivée dans le bureau de son père, elle constate qu’il a été vidé. Tous les documents, tant professionnels que personnels, ont disparu. Sur trois ordinateurs, il n’en reste que deux. Elle constatera plus tard que leurs disques durs avaient été changés et remplacés par des vierges. De même, elle constatera que les mémoires des téléphones avaient été vidées. Et tout le linge avait été lavé.



Elle commence à trouver tout ça de plus en plus bizarre.



Un peu plus tard, elle trouve le portefeuille de son père. Ce dernier avait l’habitude d’avoir toujours beaucoup de liquide sur lui. La veille, il avait retiré 1.500€ à la banque, or il ne restait que 40€ à l'intérieur et la plupart des cartes bancaires avaient disparu !



Le corps de son père était tout rouge



Le lendemain, jour des obsèques, les employés des pompes funèbres refusent qu’elle voie une dernière fois le corps de son papa : "Il est rouge, tout le corps est rouge. C’est la première fois qu’on voit ça"…



Robert Hamon avait manifesté la volonté d'être incinéré. Sophie a tenté de s'y opposer. Les indices déjà recueillis avaient éveillé ses soupçons mais son frère a insisté pour qu'on suive les volontés de leur père. Une attitude qui paraitra avec du recul très étonnante à Sophie Hamon quand, quelques années plus tard, son frère lui remettra une lettre rédigée par leur père quelques mois avant sa mort dans laquelle il demandait à ses enfants, s'il venait à mourir dans des circonstances étranges, de demander une autopsie.... Drôle de prémonition, non ?



Un neveu qui a longtemps hésité avant d'appeler les secours



Une fois rentrée à la maison de Bellemène, des voisins lui confient avoir été très intrigués par l’attitude du neveu qui, après avoir affirmé avoir découvert le corps inanimé de son oncle, aurait longtemps tergiversé avant d’appeler les secours. Il avait fallu que ces voisins le menacent pour qu’il finisse par le faire.



Sophie Hamon, au prix de beaucoup de difficultés qu’elle raconte en détails dans la vidéo, réussira à récupérer une partie des archives qui avaient été transférées (dissimulées ?) dans un garde-meubles. Une fois épluchées toutes les factures et les relevés de conversation téléphoniques, elle découvre que son père avait été très généreux, c’est le moins que l’on puisse dire, avec plusieurs femmes ainsi qu’avec son neveu.



Aujourd'hui, forte des documents qu'elle a pu glaner au cours de ses six ans d'enquête, elle pense entrevoir la vérité. Elle a porté plainte auprès du procureur de la République dans l'espoir que ce dernier déclenche une enquête approfondie afin d'arrêter celui ou ceux qui ont tué son père.



Dans la vidéo qui suit, Sophie Hamon nous raconte l'intégralité de son histoire. Elle y révèle encore une multitude d'indices qui l'ont renforcée dans sa conviction.







