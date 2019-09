Mail Sophie Geoffroy élue Vice-Présidente du Conseil d’Administration en charge de la Recherche et de la Valorisation Ce jeudi 12 septembre, Madame la Professeure Sophie GEOFFROY a été élue Vice-Présidente du Conseil d’Administration en charge de la Recherche et de la Valorisation (VPCA RV) à une large majorité avec 23 voix pour, 3 voix contre et 3 votes blancs lors du Conseil d'administration de l'établissement.

Durant le Conseil d’administration de l’Université de La Réunion de ce jeudi 12

septembre 2019, le Pr Frédéric MIRANVILLE, Président de l’Université, le Pr Gilles

LAJOIE, Président du Conseil Académique et l’ensemble de l’équipe

présidentielle ont proposé aux administrateur·rice·s de procéder à l’élection

d’un·e nouveau·elle Vice-président·e du Conseil d’administration en charge de

la Recherche et de la Valorisation.



Forte d’une expérience de 25 ans au sein de l’Université de La Réunion, Madame

la Pr Sophie GEOFFROY, Maître de Conférences Agrégée d’anglais (1994-2002),

titulaire d’un doctorat (1991), Professeure des Universités 2ème classe (2002) puis de 1ère classe (2010) et enfin de Classe Exceptionnelle (2018, CNU) a été élue à une grande majorité avec 23 voix pour, 3 voix contre et 3 blancs.



Madame la Pr. Sophie GEOFFROY s’engage aujourd'hui, en accord avec la lettre

de mission qui lui a été confiée par le Président de l'Université, à déployer pour

l'établissement les trois axes stratégiques suivants :



• accompagner les unités de recherche vers le développement d'une

recherche scientifique spécifique et différenciée ;



• poursuivre le développement des capacités de recherche des unités ;



• développer la valorisation de la recherche au sens large (diffusion des

connaissances et valorisation économique).



Pour rappel, l’Université de La Réunion constitue l’une des premières forces du

territoire en matière de recherche. Dotée de 21 unités de recherche, dont 12

équipes d’accueil et 9 unités mixtes de recherche (UMR), l'établissement

concentre son activité autour de trois grands axes de recherche prioritaires :



• Biosécurité en milieu tropical (BioST)

• Observation des milieux naturels et changements globaux (OMNCG)

• Sociétés de l’océan Indien (OSOI)



Quelques chiffres autour de la recherche à l'Université de La Réunion



• 500 chercheurs et enseignants-chercheurs

• 350 doctorants et 40 docteurs en moyenne par an

• 2 écoles doctorales (Sciences Humaines et Sociales et Sciences

Technologies et Santé)



21 unités de recherche

dont 9 UMR (unités mixtes de recherche) en lien avec :



• Le centre national de la recherche scientifique (CNRS)

• Le centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le

développement (CIRAD)

• L’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

• L’Institut de recherche pour le développement (IRD)

• L’Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER)

• L’Institut de physique du globe de Paris (IPGP)

Météo France





