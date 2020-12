A la Une . Sophie Gastrin et Guillaume Hoair repartent en métropole

Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 3 Décembre 2020

Les journalistes de l’Outre-mer continuent de se faire une place au sein des rédactions nationales. Après un retour aux sources il y a deux ans, Sophie Gastrin occupe depuis quatre mois le poste de rédactrice en chef d’une tranche horaire de France Info. La chaîne d’info en continu du groupe France Télévisions, disponible à La Réunion sur plusieurs offres télé, a confié à Sophie Gastrin les clés de la tranche 21H-23H.



Sophie Gastrin avait repris les rênes du journal télévisé de 19H en janvier 2019 après quatorze années loin de La Réunion. La figure du JT de RFO dans les années 90-2000 a d’ailleurs porté tout récemment un superbe éclairage sur la pionnière en la matière, Mémona Hintermann Afféjee, en signant la réalisation d’un 52 minutes consacré à son parcours, de son enfance tamponnaise jusqu'à la rédaction nationale de France 3.



Autre exemple de cette "belle promotion de deux journalistes réunionnais", évoque Gora Patel, celle de Guillaume Hoair. Le rédacteur en chef de Réunion La 1ère (TV, Radio, Internet) devient rédacteur en chef en charge de la coordination des Outre-mer au sein du groupe FTV. Les deux Réunionnais ont tous deux postulé sur ces postes à responsabilité au national et sont tous deux actuellement détachés de leur poste à Réunion La 1ère.