Communiqué Sophie Binet élue secrétaire générale de la CGT : La réaction du Parti socialiste de La Réunion

Le Parti socialiste de La Réunion s'exprime après l'élection de Sophie Binet, élue secrétaire générale de la CGT. Voici le communiqué : Par NP - Publié le Samedi 1 Avril 2023 à 10:55

La fédération socialiste de La Réunion souhaite adresser ses félicitations les plus sincères à Sophie BINET pour son élection au poste de Secrétaire Générale de la Confédération Générale du Travail intervenu à l’issue de leur 53 ième congrès tenu à Clermont-Ferrand cette semaine.



Jusqu’alors Secrétaire Générale du syndicat des cadres CGT, nous pensons qu’elle incarne parfaitement l’investissement militant qui est nécessaire dans le combat contre les réformes injustes que connait actuellement notre société comme le prouvent ses actions en qualité de cadre nationale d’une organisation étudiante dans la lutte contre la promulgation de la loi créant le Contrat de Première Embauche (CPE) en 2006 . Dans sa fonction de référente du collectif « femme-mixité » à la CGT dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde de l’entreprise, elle a favorisé à son échelle la conscientisation féministe au travail et dans l’action syndicale.



Nous partageons également ses questionnements d’ordres environnementaux sur les politiques qu’engagent les entreprises et les administrations sur les transformations écologiques, mais aussi sur des sujets sociétaux à enjeu comme l’égalité salariale entre hommes et femmes qui ne peuvent plus être relayés au second plan.



Ayant recueilli un large consensus auprès des composantes chargés d’élire un nouveau dirigeant, Sophie BINET devra incarner au mieux le renouvellement de génération et prôner dans le même temps l’union au sein de sa confédération syndicale dans la ligne à adopter face à un gouvernement en pleine crise sociale avec un premier temps fort dans les jours à venir lors du rendez-vous de l’intersyndical prévu par la Première Ministre à Matignon.



En devenant ainsi la première femme à accéder à cette fonction en 128 années d’existence de l’organisation, son élection symbolise selon nous une évolution sociologique majeure au sein du syndicalisme français.