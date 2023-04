Sophie Binet élue secrétaire générale de la CGT : La réaction de la Région Réunion

L’élection, pour la première fois, d’une femme à la tête de la Confédération Générale du Travail, qui fête cette année ses 128 ans d’existence, est une avancée considérable dans la longue marche des femmes pour l’égalité et la prise de responsabilité.



Nous adressons à Sophie Binet nos félicitations. Nombreux sont les défis à relever en ce 21ème siècle, dans un Monde dominé par le capitalisme libéral financier marqué par la globalisation, l’accroissement des inégalités et de la pauvreté, la diminution du rôle de l’État, les attaques portées contre les travailleuses et travailleurs, contre les services publics, les privatisations, le chômage, la faible protection sociale, la mise en concurrence des systèmes sociaux et fiscaux, le règne du moins disant social, les crises sanitaires et économiques, le réchauffement climatique, l’accroissement et le vieillissement de la population, la surexploitation et la pollution de la Planète… Nos voeux de réussite l’accompagnent.