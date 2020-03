Municipales 2020 Sophie Arzal: "Pour l'instant, l'urgence est ailleurs" Sophie Arzal, arrivée en seconde position au premier tour des municipales à la Plaine-des-Palmistes appelle l'ensemble des électeurs palmiplainois à voter pour sa liste "lorsque le moment sera venu". "Ne sortez que si c’est impératif" martèle la tête de liste "La Plaine des Possibles".





Les électrices et électeurs ont montré par leurs votes dès le premier tour, leur adhésion à la démarche d’écoute et de construction participative de notre programme, qui a été la nôtre depuis des mois.



Je les remercie de leur confiance et j’appelle solennellement toutes celles et tous ceux qui se sont abstenus au premier tour, mais aussi toutes celles et tous ceux qui souhaitaient un changement pour La Plaine des Palmistes, à voter au second tour massivement, pour Sophie Arzal et La Plaine des Possibles lorsque le moment sera venu.



Pour l’instant, l’urgence est ailleurs. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Ne sortez que si c’est impératif. De l’attitude de chacun de nous dépendra la gravité de l’épidémie COVID-19.



Notre permanence est fermée depuis 15h aujourd’hui mais mon équipe et moi-même restons à votre disposition au 0692 46 55 75 ou par mail :



