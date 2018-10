Sophia Chikirou se défend, France Info maintient ses accusations

Sophia Chikirou, l'ex-directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon, était l'invitée hier soir de l'émission de Ruth Elkrief sur BFMTV.



L'ancienne directrice du "Média" est soupçonnée d'avoir surfacturé ses prestations avec sa société Mediascop auprès du leader de la France insoumise lors de la campagne présidentielle de 2017. Une enquête préliminaire du parquet de Paris a d'ailleurs été ouverte en mars et a donné lieu la semaine dernière à des perquisitions aux sièges de la France insoumise et du Parti de gauche, ainsi que chez Jean-Luc Mélenchon.



Vendredi, "Mediapart" avait révélé que les policiers avaient découvert la présence de Sophia Chikirou lors de la perquisition du domicile de Jean-Luc Mélenchon, à 7h du matin, affirmant au passage que "le patron de La France insoumise et la communicante entretiennent en réalité de longue date, selon nos informations, une relation extra-professionnelle".



Hier soir, Ruth Elkrief a interrogé son invitée sur les accusations portées contre elle dans la presse : "Comment expliquez-vous que tous les portraits de vous décrivent une femme sulfureuse, autoritaire, redoutée de ses équipes, qui manage par le stress ?"



Sophia Chikirou s'est défendue en accusant tous ses détracteurs de misogynie : "Je remarque une chose cette semaine. Je subis des attaques que je qualifierai de misogynes. Je vais vous donner une liste de noms : Fabrice Arfi, Edwy Plenel, Jean-Michel Aphatie, Yves Calvi, Pascal Praud, Sylvain Tronchet, Jean-Louis Burgat. Ce sont tous des hommes".



Un peu court comme système de défense, surtout que ses trois autres principaux arguments étaient qu'elle ne s'était pas enrichie puisque son salaire à l'époque n'était que de 4.000€ par mois, qu'il n'y avait eu aucune surfacturation car les prix pratiqués étaient normaux au vu des prestations effectuées et qu'elle n'était pas juge et partie, à savoir que ce n'était pas elle qui avait passé commande à sa société.



La cellule d'investigation de France Info a tenu à répondre à chacun de ces trois arguments.



Sur le fait qu'elle n'était que prestataire et pas donneuse d'ordre, Sylvain Tronchet, un des journalistes de cette cellule, a répondu qu'il avait en sa possession "un organigramme qui a été fourni par l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon à la commission : il y est écrit en toutes lettres Sophia Chikirou, directrice de la communication, pas prestataire".



Concernant les tarifs pratiqués et les soupçons de surfacturation, Sophia Chikirou affirme que "le téléchargement de 19 sons des discours de Jean-Luc Mélenchon sur le réseau social soundcloud a pris en réalité quatre à cinq jours, que c'est pour ça que cela a été facturé près de 5 000 euros. Non. Le téléchargement d'un discours prend tout au plus 10 minutes. Plusieurs spécialistes nous l'ont confirmé. Nous l'avons constaté. 19 discours, c'est trois à quatre heures de travail, pas quatre à cinq jours. Quant au sous-titrage de vidéos facturé 200 euros la minute sous-titrée. Nous en faisons ici à France Info, ça prend à peu près une demi-heure de travail".



Enfin, concernant son salaire, Sophia Chikirou a affirmé que France Info avait menti en affirmant qu'elle touchait 15.000€ par mois. Le journaliste de France Info tient à préciser : "Nous avons dit qu'elle facturait son travail en moyenne 15.000€ par mois. À cela, nous l'avions dit, il faut retirer les charges de l'entreprise tout en notant qu'elles étaient faibles parce que Mediascop est une société qui n'a pas de locaux et qui était très largement prise en charge par la campagne de Jean Luc Mélenchon. Sophia Chikirou a donc affirmé que son salaire n'excédait pas 4.000€ par mois. On croit comprendre que c'est le salaire qu'elle se verse en tant que dirigeante de Mediascop. Mais il y a un point qu'elle n'évoque pas, c'est qu'elle est aussi la seule actionnaire de la société. Or, elle peut également se payer en dividendes ce qu'elle a fait fin 2016 grâce aux premiers versements de la campagne Mélenchon. Elle s'était versé 64.000€ de dividendes pour quatre mois de campagne. A-t-elle également touché des dividendes en 2017, là où elle a facturé près d'un million d'euros ? Elle n'a pas répondu à cette question et les comptes 2017 de sa société n'ont pas été publiés".