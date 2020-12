AFP Sony retire le jeu vidéo Cyberpunk 2077 du PlayStation Store après des bugs

- Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 05:49 | Lu 87 fois

(AFP) Victime de ses bugs, Cyberpunk 2077, l'un des jeux vidéo les plus médiatisés de l'année, a été retiré vendredi par Sony de sa plate-forme en ligne PlayStation Store dans le monde entier afin de préserver la "satisfaction de ses clients". Le jeu, réalisé par le studio polonais CD Projekt RED et sorti dans le monde entier le 10 décembre, sera retiré de cette boutique en ligne officielle "jusqu'à nouvel ordre", selon un communiqué de la division Jeux vidéo de Sony. "SIE (Sony Interactive Entertainment) s'efforce d'assurer un haut niveau de satisfaction de ses clients, et nous allons donc commencer à offrir un remboursement intégral" aux joueurs, a précisé le groupe. Un porte-parole de SIE Japon a confirmé à l'AFP que le retrait du jeu et le remboursement des joueurs s'appliquerait "dans le monde entier". Dans la foulée de ces annonces, le titre Sony à la Bourse de Tokyo ralentissait ses gains, mais restait malgré tout solidement dans le vert (+2,29% à 10.255 yens vers 04H30 GMT, sur un indice Nikkei en retrait de 0,15% à la même heure). Il avait initialement gagné plus de 5% au début des échanges, sur fond des attentes élevées des investisseurs sur les ventes de sa nouvelle console PlayStation 5 pour la saison des fêtes de fin d'année. - Cas d'épilepsie - Jeu vidéo dystopique qui était attendu depuis plusieurs années, Cyberpunk 2077 pousse très loin les limites de ce qui est possible techniquement aujourd'hui, selon les médias spécialisés. Il avait été largement acclamé à sa sortie. Mais ses dysfonctionnements techniques lui ont toutefois été reprochés, en particulier pour ses versions sur consoles, certains critiques allant même jusqu'à suggérer aux consommateurs d'ajourner l'achat du jeu de plusieurs mois, le temps de voir les correctifs arriver. La sortie du jeu avait été retardée deux fois cette année et les développeurs contraints d'ajouter des avertissements après qu'une journaliste spécialisée s'était plainte d'avoir connu un accès d'épilepsie à cause du jeu. "Sur la (console) PS4, les graphismes sont horribles. Je ne peux pas le supporter", avait aussi récemment commenté un joueur polonais, Michal Muszynski, cité par le site local Komputer Swiat. Les versions optimisées pour les dernières consoles PlayStation 5 et Xbox Series, sorties en novembre, ne sont pas encore disponibles. CD Projekt RED avait présenté lundi des excuses, promettant de "résoudre les bugs" via des correctifs annoncés pour janvier et février afin "d'améliorer l'expérience" de jeu, tout en offrant de rembourser les joueurs ne souhaitant pas attendre. Son président, Adam Kicinski, avait évoqué précédemment plus de huit millions de précommandes pour le jeu, le qualifiant de "résultat phénoménal", fonctionnant "très bien sur la plupart des configurations". - Budget colossal - Selon les estimations de la banque polonaise BOS, le budget de Cyberpunk 2077, basé sur un jeu de rôle imaginé par l'Américain Mike Pondsmith, est estimé à 1,2 milliard de zlotys (270 millions d'euros), ce qui ferait de Cyberpunk 2077 l'un des jeux vidéo les plus chers de l'histoire. Le studio s'est attiré les services d'un des acteurs les plus cotés, l'Américain Keanu Reeves, ("Matrix", "John Wick"), qui prête son visage à l'un des principaux personnages du jeu, Johnny Silverhand. Et sa campagne promotionnelle mondiale avait été digne d'une production hollywoodienne. Le héros principal du jeu, "V", blouson de cuir stylé et pistolet à la main, était visible aussi bien sur les bus de Varsovie et Londres que sur des écrans géants à Times Square à New York. Basé à Varsovie, le CD Projekt RED s'est fait connaître notamment pour "The Witcher, Wild Hunt" sorti en 2015 et considéré comme un des meilleurs jeux de ces dernières années. "The Witcher" avait considérablement gonflé la valeur boursière de CD Projekt RED, lui permettant de disputer avec le français Ubisoft la première place des développeurs de jeux européens. Le titre du groupe, coté à la Bourse de Varsovie, a toutefois fortement chuté depuis début décembre sur fond des déboires techniques rencontrés par sa nouvelle création. burx-mac-sah/etb/roc Mathias CENA



