Sonny Welmant candidat dans la 1ère circonscription

Le communiqué :



Chers Dionysiens, Chères Dionysiennes,



Cette dernière élection présidentielle a amplifié notre présence sur le territoire.



Nous avons renforcé ainsi notre ardeur et notre cohésion face à la politique du gouvernement actuel.



Je remercie tous les Réunionnaises et Réunionnais qui ont apporté leur suffrage à la candidature de Nicolas Dupont-Aignan à cette élection présidentielle.



Nous devrons continuer la bataille dans la 1re circonscription, en renforçant une dynamique d’opposition à l’Assemblée nationale.

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance ma candidature aux élections législatives des 12 et 19 juin 2022 dans la 1re circonscription.



Mes convictions et mes principaux objectifs pour ses élections à venir sont de s’opposer à la politique actuelle du gouvernement.

Pour faire entendre la voix des Réunionnais à l’Assemblée nationale, j’ai besoin de vos soutiens pour le changement dans la 1re circonscription (Moufia, Bois de Nèfles, Ste-Clotilde, centre-ville, La Montagne, Camélias, Vauban, Bas de la Rivière, Grande Chaloupe, Saint-Denis).



Aussi, je remercie les Patriotes sur le récent soutien de Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan.



Chères amies, chers compagnons, la campagne va être courte, il nous reste quelques jours pour créer la surprise. Jamais je n’ai eu autant besoin de vous !



A très vite !



Sonny WELMANT.