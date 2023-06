Communiqué Sonny Welmant : "Emeutes, échec d’un système, tout est à reconstruire !"

Pour le référent local de "Debout la France", l'état d'urgence s'impose et la situation est le résultat du " bilan " de la politique d'Emmanuel Macron. Par NP - Publié le Vendredi 30 Juin 2023 à 08:59

Les Français découvrent avec effroi la gravité des émeutes dans tout le pays. La tragédie de Nanterre a suscité, sans attendre les résultats de l’enquête, une vague de déclarations politiques et médiatiques irresponsables qui n’ont pu que jeter de l’huile sur le feu.



L’amalgame scandaleux, qui a été fait avec l’ensemble des forces de l’ordre, explique aussi le sentiment d’impunité de délinquants, qui profitent de ce drame pour mettre à sac les édifices symboliques de notre République. Si l’État d’urgence s’impose, il faut bien évidemment s’attaquer aux racines du problème.



Emmanuel Macron n’est que le spectateur du bilan de sa propre politique :



- L’impunité, fruit du laxisme judiciaire qui règne dans nos quartiers, mais aussi dans l’ensemble du pays ;



- La lâcheté du « surtout pas de vagues » dans nos établissements scolaires, qui contribue à la perte des repères et amplifie la démission de certaines familles ;



- L’injustice sociale croissante, entre les plus riches toujours plus riches et les plus pauvres toujours plus pauvres ;



- La submersion migratoire, qui affaiblit la capacité d’intégration de nos institutions républicaines.



Pour rétablir l’ordre, et réconcilier les Français, tout est à reconstruire :



- Notre Justice, en faisant respecter la loi par une peine réellement appliquée pour chaque délit ;

- Notre Éducation nationale, par une école de l’effort et du mérite ;

- Notre économie, pour rendre accessible à chacun un vrai métier assorti d’une rémunération ;

- Notre capacité à maîtriser nos frontières, pour forger une identité commune .



Sonny WELMANT Chargé de mission départemental de « Debout La France » de la Réunion Délégué National en charge de l’Océan Indien