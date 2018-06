Sondage - Mondial 2018 : Pensez-vous que la France va se qualifier face à l'Argentine ?

Les Bleus affrontent les Argentins ce samedi 30 juin, dans ces huitièmes de finale de la Coupe du monde de football en Russie. Un match qui s'annonce décisif avec d'un côté une équipe argentine et Messi qui n'ont pas brillé depuis le début du Mondial et sont passés tout proche de l'élimination lors de la phase de poules... Et de l'autre côté les hommes de Didier Deschamps qui n'ont pas non plus été convaincants depuis le début de la compétition.



Pensez-vous que la France va se qualifier face à l'Argentine ? Donnez votre avis et vos pronostics en commentaires !