Sondage: La liste LREM fait toujours la course en tête, devant le Rassemblement national

Alors qu'un sondage de l'IFOP pour Paris Match annonçait en début de semaine que le Rassemblement national était passé en tête (21,5%) devant La République en Marche (20,5%), un nouveau sondage Harris interactive/Epoka pour Le Figaro et LCI, publié samedi donne de son côté toujours la liste LREM menée par Nathalie Loiseau en tête avec 23,5% des intentions de vote contre 20,5% pour celle du RN, portée par Jordan Bardella.



En troisième position, Les Républicains sont crédités de 14,5 % des voix. Les listes gilets jaunes, elles, ne bénéficieraient que de 3% des intentions de vote selon le baromètre, qui ne distingue pas les trois listes.



Derrière, la liste écologiste de Yannick Jadot, qui talonnait celle de Manon Aubry (La France Insoumise) depuis plusieurs semaines, la dépasse grâce à un gain de 0,5 point (9 et 8,5%).



La liste PS/Place publique de Raphaël Glusksmann ne récolte que 5% des intentions de vote, et celle de Benoît Hamon 3%. Le PCF est quant à lui crédité de 2% des voix, et Lutte ouvrière d'1%.



Plus à droite, Nicolas Dupont-Aignan bénéficie de 3,5% des intentions de vote, soit plus que Les Patriotes de Florian Philippot (2%) et que l'UPR (1%). L'UDI compte également 1% d'intentions de vote.





