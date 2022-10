"Sondage - Dimitri Payet doit-il redevenir titulaire à l'OM ?

Fin septembre, la cité phocéenne avait le sourire. L’OM talonnait le PSG au classement et se positionnait comme un prétendant sérieux au trône de Ligue 1. Trois semaines plus tard, l’état d’urgence vient d’être décrété sur la Canebière.



Si les Marseillais ont su relever la tête en Ligue des Champions durant ce mois d’octobre avec deux victoires, les Olympiens se sont totalement effondrés en Ligue 1 avec trois défaites consécutives (Ajaccio, PSG et Lens). Une situation qui fait nécessairement réagir.



Le premier visé est Igor Tudor. L’entraîneur croate aux méthodes rigides se retrouve dans l’œil du cyclone. Après l’état de grâce du débat de saison, les derniers résultats remettent nécessairement ses choix en cause. Notamment le plus emblématique de tous : avoir mis Dimitri Payet sur le banc.



Forcément, cette mauvaise passe anime le débat sur l’utilisation du Réunionnais. Certains, comme le journaliste Ludovic Duchesne, n’hésitent pas à parler de gestion "catastrophique" d’Igor Tudor qui commencerait à se mettre une partie du vestiaire à dos et notamment l’ancien capitaine.



Alors que l’OM joue un match capital mercredi face à Francfort en Ligue des Champions, pensez-vous que Dimitri Payet doit redevenir titulaire ?