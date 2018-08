A la Une . Son fœtus souffrant d'une malformation cardiaque, elle lance un appel aux dons





"Le vaisseau qui doit relier le coeur va au poumon et celui du poumon va au coeur", explique sa mère, Margaret. "Son accouchement sera déclenché prématurément, et le bébé sera pris en charge directement à la naissance et subira une opération à cœur ouvert".



Soutenue par l'association Urgence Solidarité Réunion, la famille fait appel à la solidarité des Réunionnais. Une cagnotte* a été lancée sur un site de financement participatif pour que la mère de Margaret et le fils de Floraine puissent l'accompagner lors de ce séjour.



"Comme un médecin part avec elle, il n'y a plus d'aides pour les proches, mis à part la continuité territoriale", indique la présidente de l'association Vivienne Pujol (dite Téline), dont le petit-fils avait dû subir une opération de ce type. Une page Facebook, Solidarité pour Loraine, a également été mise en ligne.



"C'est important pour qu'elle se sente accompagnée. Son compagnon ne pourra sûrement pas venir car il est actuellement en période d'essai", explique encore la maman qui n'en dort plus la nuit. "Pour l'instant, la cagnotte n'a pas marché, je me sens complètement déprimée". Il reste à la famille deux semaines pour espérer récolter la somme nécessaire.



Le lien vers la cagnotte :

