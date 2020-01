A la Une . Son deux-roues immobilisé, il est de nouveau intercepté 30 minutes plus tard

Ce mardi, les militaires de la brigade motorisée de Saint-Benoît étaient mobilisés de 14 heures à 16h30 sur la commune de Sainte-Suzanne pour des contrôles axés sur la recherche des infractions graves génératrices d'accidents.



Parmi les 39 infractions sont relevées, un conducteur de cyclomoteur âgé de 25 ans a été contrôlé positif au cannabis, sur un deux-roues non assuré. Il s'est vu immédiatement prescrire l'immobilisation de son véhicule, sur les lieux de l'infraction.



14 conducteurs téléphone au volant



Mais 30 minutes plus tard, poursuivant leur service, les militaires observent de nouveau ce même contrevenant, au guidon du même deux-roues, circuler sans respecter les règles de priorité, tout en portant un casque non attaché. Il a été intercepté et de nouveau verbalisé.



Par ailleurs, les forces de l'ordre ont verbalisé 38 autres conducteurs. 14 ont été sanctionnés pour téléphone au volant, 11 pour non-respect du stop et trois pour casques non attachés. Des verbalisations ont également été délivrées pour huit absences de ceinture de sécurité (2 conducteurs, 3 mineurs, 3 passagers) et deux défauts d'assurance.

