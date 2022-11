La grande Une Son arnaqueur lui envoie des huissiers

Gérant d'un garage sur la côte Ouest, ce chef d'entreprise réunionnais se retrouve avec une facture de 2.000€ à régler, après un démarchage agressif d'un commercial.

Ce dernier déclare travailler pour un magazine syndical d'officiers des douanes. Il se présente lui-même comme un ancien agent de l'institution et exige le paiement pour des publicités diffusées à… Marseille.

Le garagiste dénonce une arnaque et appelle les entreprises péi à la prudence devant ces comportements. Par NP - Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 à 06:30

"Nous avons ouvert en février 2021, et en mars un commercial tiré à quatre épingles s'est présenté au garage. Il m'a proposé de faire de "faire de la publicité' dans son magazine, de manière très instante. Quand il m'a expliqué qu'il s'agissait d'un titre diffusé à Marseille, j'ai refusé, nous sommes à La Réunion, pas besoin d'aller aussi loin", explique Hassan*, garagiste dans une ville de l'Ouest.



"Dès que j'ai commencé à refuser, il a commencé à me tenir un discours bizarre. Il m'expliquait qu'en prenant de la pub avec lui, il allait faire en sorte qu'on me laisse tranquille. J'ai répondu que nous achetons nos pièces auprès de grossistes locaux, donc que nous n'avons jamais affaire à la douane. Là, il m'a sorti une liasse de chèques en disant que tout le monde acceptait", poursuit le chef d'entreprise.



L'homme se montre du genre collant, et il finit par partir en promettant d'envoyer un devis. "J'ai dit envoyer le toujours, mais ça ne m'intéresse pas. J'en ai effectivement reçu un, que je n'ai pas signé. Quelques mois plus tard, j'ai eu la mauvaise surprise de recevoir une facture de 2.000€, signée des Éditions Méditerranée. Mais je n'ai jamais reçu de bon à tirer ou même de preuve que cette publicité a bien été diffusée", raconte le garagiste qui n'en revient toujours pas.

Fausse pub, mais vrais huissiers



Hassan pense que l'affaire va se tasser, mais c'est alors qu'il commence à recevoir des mises en demeure d'avocat. "Et en octobre, j'ai même eu à gérer un cabinet d'huissier de Saint-Paul. J'ai prévenu la direction locale des douanes et on m'a répondu qu'ils n'étaient pas concernés", s'agace le chef d'entreprise.



Révolté par cette situation, il a donc écrit à la procureure de la République de Saint-Denis. "J'ai clairement l'impression qu'il cible les entreprises qui viennent d'ouvrir, donc je ne serais pas surpris si d'autres étaient aussi touchées. Je suis prêt à prendre un avocat et faire une procédure de groupe si on trouve d'autres victime", promet le patron.



"C'est inquiétant de voir que d'anciens douaniers font des menaces à peine voilées", s'inquiète Hassan qui espère voir la justice enquêter sur son affaire. Il n'a pour l'instant toujours pas payé et espère pouvoir faire annuler cette pseudo dette. "Le pire, c'est que j'ai déjà passé de la publicité avec des journaux locaux. Mais les commerciaux nous montrent après l'encart dans la version papier. Ici, rien du tout. Le site du magazine en question est supprimé et le journal semble même liquidé", conclue le chef d'entreprise.



Hassan espère que sa plainte sera prise au sérieux, et veut être entendu par les forces de l'ordre le plus tôt possible.





*Le prénom a été modifié