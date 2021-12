A la Une . Son addiction au zamal le pousse toujours plus bas

Un homme est passé devant le tribunal de Saint-Pierre pour détention et recel de stupéfiants en prison. C’est justement le zamal qui l'a conduit en détention pour homicide involontaire suite à un accident de la route. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 9 Décembre 2021 à 21:07





Mais c’est pour une autre raison que René se présente au tribunal de Saint-Pierre ce jeudi. Placé en détention provisoire le 28 décembre 2020, il se fait attraper en prison à fumer du zamal dès le 1er janvier. Dans les mois qui suivent, l’homme de 44 ans se fera prendre plusieurs fois avec de grosses quantités de stupéfiants.



Tout ceci l’amène devant la commission de discipline de la prison qui décide de l’envoyer à l’isolement. Le détenu va alors se présenter au quartier disciplinaire avec du zamal maladroitement caché. Il se fera de nouveau prendre en possession de divers stupéfiants après cette punition. Des faits d’armes qui l’emmènent de nouveau devant la justice.



La personnalité du prévenu était complexe à évaluer pour la procureure Coralie Sutra. Bien que possédant un lourd casier comprenant 16 mentions, elle retient que la grande majorité des faits avaient été commis avant l’an 2000. L’homme s’était rangé depuis, malgré des dérapages dramatiques entre-temps, toujours avec du cannabis en fond. Une addiction dont elle doute qu’il puisse se départir. C’est pourquoi elle requiert 6 mois de prison ferme.



De son côté, Me Farid Issé, venu remplacer en urgence le bâtonnier Georges-André Hoarau, fait valoir qu’il est impossible à un détenu de pouvoir décrocher de la drogue dans la prison de Saint-Pierre, contrairement à Domenjod. De plus, il rappelle le fonctionnement du trafic en milieu carcéral où les plus forts imposent aux autres les missions périlleuses sur l’entrée de la drogue, aux risques de fortes représailles.



