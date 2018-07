Sommet de l'OTAN : Le président de la Commission européenne était-il saoûl ?

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Junker est apparu titubant hier lors de la réception officielle donnée à Bruxelles dans le cadre du sommet de l'OTAN.



Il avait du mal à marcher et a dû se faire aider pour réussir à monter les marches de la tribune officielle.

Interrogé, Jean-Claude Junker a répondu qu’il "souffrait d’une sciatique qui affecte ses mouvements". Des propos confirmés par Antonio Costa, le premier ministre portugais, qui n'a pu s'empêcher de lâcher un grand sourire en disant cela.



Ce qui est étrange, c'est qu'une sciatique est extrêmement douloureuse. Or, sur la vidéo, on ne voit pas Jean-Claude Junker se tordre de douleur. Au contraire. Alors, sciatique ou plus simplement conséquence d'un déjeuner trop arrosé? A vous de juger...