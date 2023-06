Communiqué Sommet de Paris : Stéphane Bijoux plaide pour la solidarité, la coopération et l’innovation

Au Sommet de Paris, Stéphane Bijoux explique avoir plaidé pour la solidarité, la coopération et l’innovation. "L’Europe partenaire des solutions pour relever les défis du développement et de l’urgence climatique", exprime le député européen.

Publié le Vendredi 23 Juin 2023

« Aucun pays ne doit avoir à choisir entre la lutte contre la pauvreté et le combat pour la protection de la Planète ». C’est avec cette exigence forte que le Président de la République Emmanuel MACRON a ouvert le Sommet international qui s’est tenu hier et aujourd’hui à Paris, en présence de plus de 50 chefs d’État du monde entier, des Nations Unies et des dirigeants des institutions financières internationales.



Le Député européen Stéphane BIJOUX, Président de la Délégation interparlementaire entre l’Union européenne et les pays CARIFORUM des Caraïbes et Vice-président de la Commission du Développement international du Parlement européen, a participé à plusieurs rencontres et séquences de travail dans le cadre du Sommet.



Le Député ultramarin a notamment échangé avec Mia MOTTLEY, la Première Ministre de La Barbade, petit État insulaire des Caraïbes en première ligne de l’urgence climatique, sur la réforme de la finance mondiale du développement pour soutenir les pays vulnérables du Sud dans l’adaptation au dérèglement climatique. Pour Stéphane BIJOUX, ce Sommet va permettre de donner un coup d’accélérateur aux réformes nécessaires avec l’annonce de 100 milliards de dollars pour les pays vulnérables du Sud, l’allégement des dettes des pays pauvres, et l’appel à un choc de financements publics et privés.



Stéphane BIJOUX est aussi intervenu pour encourager les initiatives locales et l’intelligence collective. Dans une table-ronde sur la Grande Muraille Verte, le Député européen a fortement soutenu cette initiative africaine qui vise à reboiser la région du Sahel, de Djibouti jusqu’au Sénégal. Aux côtés des acteurs engagés sur le terrain et des représentants de l’ONU, le Député européen a appelé à consolider l’engagement de l’Europe pour accélérer cette initiative qui incarne « l’Afrique des solutions » : des solutions locales sur la lutte contre la sécheresse, contre l’insécurité alimentaire, pour la création d’emplois et le développement économique sur tout le continent africain.



Le Sommet de Paris a permis de tracer une feuille de route pour sceller un Nouveau Pacte Financier entre les pays développés du Nord et les pays en développement du Sud. Ce pacte pour la Solidarité et les Coopérations est impératif pour relever le double-défi du développement et du climat qui est un véritable combat pour notre Destin commun.