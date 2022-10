Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Sominn kréol 2022 - Du lundi 24 au lundi 31 octobre 2022

Intervention dans quatre lycées : Lundi 24 octobre Saint-Denis – Lycée Bellepierre

1- Exposition « mots et proverbes créoles », en hommage à Daniel Honoré Lecture de textes, chants créoles, sirandanes, déambulation Espace littérature créole

2- Atelier fon’ker (kréation et partage) avec Michou Itare

3- Atelier généalogie avec l’association Moundou

4- Atelier « lesprit kabar », séga maloya avec Bruno Escycle

5- Spectacle Lolita Monga « Lo maronaz » (deux représentations : 10h et 14h)

6-Atelier « jouer avec les mots », lecture fon’ker Lofis La Lang

Mardi 25 octobre Saint-Leu – Lycée Stella

1- Exposition « nout manjé, nout mémoir, nout listoir » Lecture de textes en créoles, chants créoles, littérature réunionnaise

2- Film documentaire « la cuisine réunionnaise »

3- Atelier « découverte de la graphie du réunionnais à travers le développement de champs lexiaux et la production écrite

4- Atelier maloya, chants, danse, instruments

5- Spectacle Lolita Monga « Lo Maronaz » (deux représentations : 10h et 14h)

6-Atelier sur le bien être en musique par Thierry Gauliris (Baster)

Jeudi 27 octobre Saint-Paul – LP Renaissance

1- Film la cuisine réunionnaise

2- Atelier découverte fruit et légume lontan

3- Atelier fon’ker avec Aymarat Lapinsonnière

4- Atelier découverte du moringue

5- Atelier séga et maloya, histoire, chants, danses

6- Atelier sur les objets lontan

7- Atelier généalogie

Vendredi 28 octobre Sainte-Suzanne – Lycée Bel Air

1- Village d’expositions sur l’habitat créole * Listoir la kaz kréol la Rényon * 350 ans d’architecture * La Réunion, une île, une ville * Exposition artistique sur les cases créoles « nout jardin créole) * Initiation à l’expression artistique, construction de cases créole sous forme de moule... * Chants créoles, proverbes créoles, lecture de texte en déambulation

2- Atelier lang kréol, écriture, lecture, fon’ker, musique

3- Fon’ker dan’ lycée (improvisations dans les classes)

4- Atelier maloya dan’ ker Film sur le maloya, atelier initiation et découverte des instruments, chants, danse Présentation de l’ouvrage « Il était une fois la liberté) et le maloya un paramètre de l’intériorité réunionnaise, spectacle

5- Fon’ker mascarin : traduction des textes de Beaudelaire en créole

6-Kozman Gramoun, rencontre inter-générationnelle, la vie lontan à travers des objets et des photos, atelier transmission (tressage de bertel, macramé, sculpture sur bois, décoration de bambous, gâeaux lontan...)

Mardi 25 octobre / Villa de la Région Réunion 10h00 // Signature de la charte des collectivités bilingues.

Mercredi 26 octobre / Médiathèque Trois Bassins Expositions et diverses thématiques autour de la langue kréol avec Fabrice Urbatro, Lolita Monga et Annie Grondin.

9h à 12 : Atelier page de scrapbooking animé par Sandrine Payet

14h : Atelier contes avec l’association Kozé Konté

15h : Spectacle de Lolita Monga

Vendredi 28 octobre // Journée internationale de la langue créole Exposition dans le hall de la Région Réunion et dans l’hémicycle.

Assemblée plénière.

Performance artistique // Dans les 3 cirques. *9h-15h retransmission en LIVE FACEBOOK

Artistes :

Charly Lesquelin et François Nicolle (Salazie, le Case de Mare à Vieille Place).

Konix (Mafate, Îlet des Orangers).

Emma Di Orio (Cilaos, Archipel des métiers et des arts).

Samedi 29 octobre // Saint-Paul – CIMENDEF 10h - 16h :

Exposition et atelier écriture avec Stéphanie Lebon.

Livres créoles, auteur.es, dédicaces, chants traditionnels créoles, contes, et fonnkèr.

13h - 16h : Battle, danseurs et graffeurs

Dance urbaine avec TIK&TAK et Soul City.

Animation moringue avec le Collectif des Moringueurs de l’Ouest.

Performance Graff avec Graffiti 974.

16h – 18h // Cimendef - concert acoustique avec :

au 6ème étage du bâtiment : Nicole Dambreville.

au 3ème étage du bâtiment : les élèves du CRR (Vincent Philéas).

17h-19h // Débarcadère (côté sable)

Solah

Emma Nona

Barth

Kalipsxau

Dimanche 30 octobre // CILAOS Ville de Cilaos Dimanche 30 octobre - Archipel des Métiers

Proposition de programmation des associations et des artistes Horaires : 10 à 16h

1.Association Métiss@rtline Exposition « nout manjé, nout mémoir, nout listoir » Exposition photographique « Cilaos lontan » Exposition nout ti kaz kréol (œuvres artistiques) Atelier peinture artistique, moulage, case créole...

2.Association Kaloubadia Contes et chants créoles en déambulation sur le site Atelier de confection de perles (objets durables)

3.Association Arts Nature et Tradition Atelier cannage (chaises lontan)

4.Association Communication Réunion Océan Indien Atelier « sauvegarde de la mémoire des hauts » : exposition et confection de pilon en pierre ; tressage ; empaillage…

5.Jean-Bernard Grondin Atelier sur goni (marronnage)

6.Le Mini-Musée de la musique Le monde en musique (instruments de musique de l’océan Indien et du monde)

- 7.UDIR Littérature réunionnaise, dédicaces en présence du poète Mathieu Vaïtilingom (Socko lo Kaf) et du fabuliste Adolphe Maillot pour la présentation de leurs derniers ouvrages

- 8.Association Zandémik Kèr maloya dan’ Cilaos (instruments, zhistoires, conception de bobres, musique…)

- 9.Les Chokas Animation musique en cuivre du Sud

- 10.Comité Moringue

Exposition sur le moringue réunionnais, collection d’ouvrages sur la créolité Spectacle de moringue, déambulation

18h30 - 22h00 // PLATEAU MUSICAL sur le site de Mare à Jonc :

Waki Bang

Bihel Ivoula

Kréolokoz

Missty

Davy Sicard

