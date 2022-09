A la Une . Somin Gazé : Une mini-série pour découvrir les sentiers de l'île

En 24 épisodes de 6 minutes chacun, cette production péi a pour ambition de mettre en valeur les paysages et habitants de l'île, avec humour. Lino Rasolonirina et Boris Domitile vont ainsi tenter de préparer le Grand Raid, en rencontrant au passage un casting 5 étoiles aux quatre coins de La Réunion. Par Maxime Bonnet - Publié le Mercredi 21 Septembre 2022 à 11:16

Deux frères, les sentiers de l'île, et des guests péis ou métropolitains, voilà le programme de la nouvelle mini-série de l'agence Wopé. Avec comme tête d'affiche les deux humoristes Lino Rasolonirina et Boris Domitile, la série mêle pour la première fois le monde du trail et les paysages de l'île. Elle sera prochainement diffusée sur Canal+, à partir du 3 octobre prochain.



"Depuis l’accident dans lequel il a perdu sa jambe, Lino ne veut plus qu’une chose, aller au-delà de son handicap, courir et s’entraîner pour participer au Grand Raid. Son demi-frère, Josumé, ne cherche quant à lui qu’à retrouver leur mère, disparue depuis leur enfance, et ainsi à reconstituer leur famille", condense le pitch. Réalisée et produite par Abel Vaccaro et Lauren Ransan, la série se veut une carte postale de l'île. Chaque épisode est ainsi tourné dans l'une des 24 communes de l'île pour bien montrer sa diversité.

Des stars péis et des guests de l'Hexagone



"Nous n’avons pas voulu faire de casting au sens traditionnel. Nous avons fait le choix de travailler avec des acteurs avec qui nous avions très envie de travailler depuis quelque temps. Nous avons listé toutes les personnes qu’on avait envie de mettre en scène. Cette liste était très ouverte, on ne s’est pas fixé de limite. On y a mis des personnalités de La Réunion mais aussi de l’Hexagone, la majorité d’entre-elles nous a dit oui", indique la co-réalisatrice Lauren Ransan.



Au cours de leurs aventures, les deux frères vont faire des rencontres plus ou moins loufoques. Ainsi, on peut retrouver en second rôle des visages bien connus des Réunionnais comme Marie-Alice Sinaman, Marie Payet, Gilles Malet, Géo, Ophélie Winter qui habite désormais sur l'île. L’humoriste Bun Hay Mean, Esteban ou encore le youtubeur Ganesh2 viennent renforcer le casting, pour plus de séquences mémorables.



Les quatre premiers épisodes sont déjà disponibles sur la page Facebook de Canal+ Réunion, pour découvrir le reste de la série, rendez-vous le 3 octobre en prime-time sur la chaîne cryptée.