Somèn kréol : 3 journées d'animations pour "viv en kréol"

À l’occasion de la Somèn Kréol, l’espace du four à chaux Pierre Méralikan à Saint-Leu s’anime autour des fondamentaux d’une vie en créole. Alon war nout listoir, nout kozé, nout manzé, nout santé...Profitez des visites guidées, conférences (histoire, patrimoine, culture, plantes endémiques et indigènes, …), rencontres, expositions sur la vie lontan, ateliers tisanerie (conseils et dégustations), animations musicales et autres richesses de notre culture locale ! Découvrez le programme proposé les 25, 26 et 27 octobre 2019, avec ses nombreuses animations gratuites pour tous…► + d'infos et programme détaillé sur www.tco.re | Renseignements : 0262 24 27 00 (du lundi au vendredi, 8h-12h et 13h15-17h).