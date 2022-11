Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL “Somen Maloya Gramoun”, quand nos séniors ont du talent Initié depuis le mois de septembre 2022, le projet “Somen Maloya Gramoun” met en l’air nos séniors. À l’initiative de l’équipe d’animation du développement Culturel de Lespas Leconte DELISLE en étroite collaboration avec le Pôle des Solidarités de la Ville, ce projet artistique permet à nos gramounes de s’épanouir dans le chant et la musique.

Depuis la création du projet “Somen Maloya Gramoun”, deux clubs de personnes âgées y participent activement : le club “Bois de Lait” et le club “Joie de Vivre”. Les ateliers d’initiation ont lieu tous les vendredis matin au CASE de la Rue Jacquot et au local du club situé en dessous de la Mairie de Proximité du Guillaume. Ce projet vise à mettre en exergue les talents des seniors, d’offrir des actions culturelles de proximité au sein des quartiers des bassins de vie et d’encourager nos zarlors à la pratique d’activités culturelles et artistiques. Avec le soutien d’un intervenant en chant et en musique traditionnels, les seniors du Guillaume se retrouvent chaque mardi de 13h00 à 16h00 pour s’excercer sur un répertoire de chansons locales, dont une mise en scène sur le titre “Akoz Fifine” de Jules JORON ainsi que sur ” Saint-Paul toué néna détroisan zan” écrit et composé par le Père Noël ancien curé de la Paroisse. À l’image des gramounes des quartiers de l’Étang, Savanna et Rue Jacquot les répétitions se déroulent le vendredi de 9h00 à 11h30 sur “Valé Valé” de Firmin VIRY au CASE. Les séniors accompagnent également les chants avec des percussions, de l’accordéon et l’intervenant donne le “LA“ à la guitare. La restitution de ces ateliers auront lieu le mercredi 14 décembre à partir de 14h00 à Lespas. Pour clôturer le spectacle, la troupe folklorique “Canne d’Eau” présentera par la musique et la danse (séga/maloya/scotych/mazurka/polka/indienne/valse et le quadrille créole “Antonia”) les différents tableaux de la vie réunionnaise.





