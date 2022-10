Somèn Kréol : direction la Grotte du Peuplement pour le Pik Nik Kréol

De 9h jusqu’au 17h ce dimanche 30 octobre, la Ville de Saint-Paul vous invite à la découverte du Village lontan à la Grotte du Peuplement. Au programme, la découverte des métiers : bardeautier et charbonnier. Mais aussi exposition autour du Goni, objets et costumes. Dégustations de gâteaux, jus et plats traditionnels. Pour les manuels, un atelier initiation au tressage de feuilles coco vous attend. La traditionnelle charrette boeuf est également présente pour balader petits et grands.



Pour accompagner cette journée dédiée au partage, une scène musicale accueille les artistes jusqu’à 17h : Comodo, Zaza Maloya, Ala Dance, Groupe Onraka, TiséMayé, Jozéfinn, Dans créoles traditionnelles, orchestre en cuivre avec Waki band, Gaby Lai une, Apolonia, Missty…