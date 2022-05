Rubrique sponsorisée Solygom : des produits d’aménagement intérieur et extérieur à base de pneus recyclés à prix Salon

Envie de nouveautés dans votre projet d’installation ? Solygom c’est une marque réunionnaise qui propose des produits d’aménagement intérieur et extérieur à base de pneus recyclés. Des dalles amortissantes, des pavés autobloquants, des butées de parking ou encore des tapis, une fabrication 100% péï à découvrir. Retrouvez leurs prix exceptionnels à l'occasion du Salon de La Maison. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 2 Mai 2022 à 10:34

Une infinité de vies attendent vos pneus : des produits recyclés et recyclables

Attachée à La Réunion et à son développement, Solygom s’est donnée pour mission de valoriser un déchet majeur de son environnement : le pneu.

À ce jour l’usine, dans sa démarche d'économie circulaire, traite plus de 6 500 tonnes par an, soit près de 90% des pneus usagés du territoire. Pour seulement 1m2 de dalle, 6 pneus sont par exemple valorisés. Au cours des 3 prochaines années, l’objectif est de valoriser la totalité de ces déchets.



Intérieur ou extérieur : les avantages du caoutchouc

Solygom compte parmi ses clients des particuliers, des professionnels du BTP ainsi que des collectivités.

Au sein de l'habitat, les produits réalisés à partir de pneus recyclés sont gage de sécurité, d'isolation phonique, de confort mais également de prévention des chocs. Par exemple, un espace de jeu pour enfants pourra être sécurisé grâce à la pose d'un sol amortissant et antidérapant. Envie d'une salle de sport qui ne dérangera plus vos voisins importunés par les sauts, chutes de matériels ? Grâce à l'isolation phonique il est possible de protéger la quiétude des lieux mais également vos articulations à l’aide de l'amortissement naturel du sol en caoutchouc.



Des produits issus du recyclage labellisés NouLaFé et normés

Chaque produit bénéficie d’une attention particulière pour offrir des articles de grande qualité labellisés Noulafé. Ils offrent confort et sécurité pour les activités de loisirs récréatifs et sportifs, et même pour nos amis les bêtes.



Ces normes ont été obtenues grâce à une grande exigence dans la sélection des matières entrant dans la composition des produits Solygom. À l’occasion de la 33e édition du Salon de la Maison , retrouvez exceptionnellement des offres promotionnelles sur tous les produits au sein des magasins revendeurs jusqu’au 15 mai 2022 .



Produits et points de vente à retrouver sur :

