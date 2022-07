La grande Une Soliha : Les grévistes obtiennent la tête de Mickaël Sihou

Mickaël Sihou, par ailleurs conseiller régional élu grâce à sa position sur la liste d'Ericka Bareigts, a tenté jusqu'au bout de rester à son poste de directeur de Soliha, l'association financée par le Département et la Région qui a repris les activités de PACT Réunion.

Les grévistes qui exigeaient son remplacement ont finalement obtenu satisfaction. Mickaël Sihou a accepté de partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 6 Juillet 2022 à 17:54





Clara Derfla, du syndicat l'Union Régionale 974, qui soutenait les grévistes, n'a pas cédé. Malgré les pressions de toutes parts et forte de son bon droit, et surtout en possession de documents montrant les liens entre les nouveaux embauchés et le directeur, elle a refusé de demander aux grévistes d'arrêter la grève qui aura au final duré plus de deux mois.



Au départ, le Département, qui est le principal financeur et dont une représentante est la présidente de l'association, a soutenu Mickaël Sihou. Mais devant l'obstination des grévistes qui ont même entamé un tour des maires pour les informer des documents en leur possession, la collectivité a fini par s'éloigner de Mickaël Sihou avant de le lâcher définitivement.



Mickaël Sihou a fini par demander sa rupture conventionnelle qui a été acceptée par le bureau de Soliha. La nouvelle a été annoncée aujourd'hui aux salariés alors que les différentes parties avaient entamé une énième concertation. C'était un préalable posé par les grévistes pour reprendre le travail.



Ce ne sera cependant pas le cas de suite car ils attendent que la rupture soit signée et surtout que le montant du chèque qu'empochera Mickaël Sihou soit connu.



Une ultime médiation aura alors lieu et le travail pourra reprendre.



