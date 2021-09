Education Solidarité et développement durable s’invitent sur les campus universitaires de l'Université de La Réunion

Une foire aux dons à destination des étudiants était organisée ce mardi 21 septembre par les bibliothèques de l’Université de La Réunion, en partenariat avec le Service de médecine préventive de l’université et la Croix-Rouge française Par N.P - Publié le Jeudi 23 Septembre 2021 à 11:09

Les bibliothèques de l’Université de La Réunion, en partenariat avec le Service de médecine préventive de l’université et la Croix-Rouge française de La Réunion, ont organisé ce mardi 21 septembre de 10h à 14h une Foire aux dons à destination des étudiants.

La Foire a eu lieu en simultané sur les campus Moufia et Tampon. La première édition en 2020 avait déjà permis la redistribution de 1000 objets. Cette année, ce sont plus de 1500 objets, récoltés auprès des étudiants et du personnel de l’université, qui ont trouvé une nouvelle vie.

L’événement se veut bien sûr social, puisque les 300 étudiants qui se sont présentés à la Foire ont pu gratuitement et sans critère de sélection prendre les objets dont ils avaient besoin (vaisselle, vêtements, linge de maison,...), mais également écologique, puisqu’il s’agissait d’objets de seconde main en quête d’un nouveau propriétaire.

Avec cette action, les bibliothèques et le service de médecine préventive de l'Université de La Réunion visent un accompagnement renforcé des étudiants, notamment au titre de leurs conditions de vie.





