Communiqué Solidarité avec les salariés de l’IMVEC à Saint-André

En tant qu’élus du Conseil Départemental, ce vendredi 15 janvier 2021, nous sommes venus à la rencontre des salariés de l’association IMVEC (Insertion pour mieux vivre ensemble à Cambuston), actuellement en détresse. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 16 Janvier 2021 à 10:17 | Lu 42 fois

Douze d’entre eux n’ont pas reçu leurs salaires du mois de décembre 2020 en raison du non versement par la Municipalité de Saint-André de la subvention dédiée dans le cadre d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI).



Depuis le lancement de l’ACI en Juin 2020, les deux autres partenaires financiers de l’IMVEC ont honoré leurs parts. A savoir, l’Etat via la DIECCTE de la Réunion et le Département qui a attribué 30 000 €.



La pertinence du travail de l’association dans le domaine de l’économie sociale et solidaire et la qualité des produits issus de l’agriculture biologique, menés par les salariés de cette association saint-andréenne sont connues et reconnues par ses partenaires et ses clients.



Quelque 183 adhérents achètent régulièrement les fruits, légumes et plantes à forte valeur ajoutée issus de son potager situé au cœur du quartier de Cambuston.





L’IMVEC fait aussi partie d’un vaste réseau de vente directe qui compte 10 000 clients à l’échelle départementale.





Bref, cette association mérite, plus que jamais, d’être soutenue par ses partenaires qui doivent alors maintenir et renforcer leurs engagements.





La non attribution de 25 000€ de subvention par la Commune de Saint-André, met en danger la santé financière de ce bel outil de travail qui fait vivre 12 pères et mères de familles.





En tout cas, ces derniers peuvent compter sur notre détermination et notre volonté, pour les défendre et pour continuer à les accompagner au mieux afin de maintenir l’activité de l’IMVEC.



Une réunion de travail est prévue à cet effet, la semaine prochaine au Département, dans le but de soutenir ce projet d’intérêt général et de contribuer à sauver les emplois.





Jean-Marie Virapoullé

Viviane Payet Ben Hamida