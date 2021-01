Animaux Solidarité : Oskar doit être opéré d'une luxation de la hanche





Voici le compte-rendu du vétérinaire qui l'a examiné : "Oscar a probablement été victime d'une agression par un congénère ; il présente en effet différentes traces de morsures sur les postérieurs, un hématome scléral de l'oeil gauche. La radio révèle une luxation de la hanche droite qui devra faire l'objet d'une intervention chirurgicale".



Et "Leetchi sur le gâteau", il a par ailleurs un plomb de carabine dans la région de la cuisse, à gauche.



Oscar est pour l'instant hospitalisé à la clinique vétérinaire de Ravine Creuse à St-André, sous antibioltique et sous antidouleur. Le vétérinaire a par ailleurs refermé une importante plaie au niveau des lombes avec des agrafes.. Il devra également être identifié et vacciné.



L'intervention chirurgicale au niveau de la hanche luxée pourra être réalisée dès que nous aurons réuni la somme nécessaire et qui fait l'objet de cette cagnotte. Le montant du devis initial est de 600 € .



Ici vous pouvez directement et en un clic, participer à cette cagnotte



Vous pouvez également procéder au virement de votre contribution sur le compte DROIT DE CITE à l'aide du RIB ci-joint.



Chacun participe du montant qu'il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés.



Un reçu fiscal vous est établi sur simple demande dans l'onglet message en indiquant votre adresse mail.



MERCI INFINIMENT POUR LUI ET POUR TOUS LES ANIMAUX QUE VOUS AVEZ SOUTENUS POUR NOTRE COMPTE TOUT AU LONG DE L'ANNEE 2020.



Astrid PUISSANT

DROIT DE CITE - Refuge Arche de Noé - Sainte Anne (Ile de la Réunion)

0692 36 28 09 Oskar est arrivé à l'ARCHE DE NOE SAINTE-ANNE, après un parcours du combattant au cours duquel il a bien failli laisser la peau.Voici le compte-rendu du vétérinaire qui l'a examiné : "Oscar a probablement été victime d'une agression par un congénère ; il présente en effet différentes traces de morsures sur les postérieurs, un hématome scléral de l'oeil gauche. La radio révèle une luxation de la hanche droite qui devra faire l'objet d'une intervention chirurgicale".Et "Leetchi sur le gâteau", il a par ailleurs un plomb de carabine dans la région de la cuisse, à gauche.Oscar est pour l'instant hospitalisé à la clinique vétérinaire de Ravine Creuse à St-André, sous antibioltique et sous antidouleur. Le vétérinaire a par ailleurs refermé une importante plaie au niveau des lombes avec des agrafes.. Il devra également être identifié et vacciné.L'intervention chirurgicale au niveau de la hanche luxée pourra être réalisée dès que nous aurons réuni la somme nécessaire et qui fait l'objet de cette cagnotte. Le montant du devis initial est de 600 € .Vous pouvez également procéder au virement de votre contribution sur le compte DROIT DE CITE à l'aide du RIB ci-joint.Chacun participe du montant qu'il souhaite. Tous les paiements sont sécurisés.Un reçu fiscal vous est établi sur simple demande dans l'onglet message en indiquant votre adresse mail.MERCI INFINIMENT POUR LUI ET POUR TOUS LES ANIMAUX QUE VOUS AVEZ SOUTENUS POUR NOTRE COMPTE TOUT AU LONG DE L'ANNEE 2020.Astrid PUISSANTDROIT DE CITE - Refuge Arche de Noé - Sainte Anne (Ile de la Réunion)0692 36 28 09 Ludovic Grondin Lu 191 fois







Dans la même rubrique : < > Besoin de soins intensifs pour cette chienne en grande souffrance Le Tampon : Une nouvelle fourrière et un refuge réhabilité pour 2022