Société Solidarité: La pièce "Confidences" jouée au profit de l'association Ribambelle





"Confidences " est une pièce contemporaine adaptée d’Histoires d’hommes et chroniques de Xavier Durringer, interprétée par Renée Fages (qui anime "Les herbes Folles", un atelier théâtre de verdure à Saint-Gilles-les Bains) et Corine Tellier (formée à la comédie musicale dans la capitale). Le tout dans un lieu magique, sous les étoiles et tout à fait propice… aux confidences.



Plus qu'une simple pièce de théâtre, ce sont des fragments de vie que ces deux femmes racontent avec tendresse, sensualité, érotisme parfois, humour et mélancolie ; elles vivent, chantent, échangent, se dévoilent sous le joug de leurs émotions. Après avoir exploré et épluché les recueils de Xavier Durringer, le duo présente avec force et émotion des femmes perdues, amoureuses, sensibles… Confidences est un recueil de monologues, de dialogues…des histoires qui parlent des femmes, des hommes, de nous, de vous !



"Partager avec ceux qui en ont besoin"



Xavier Durringer est auteur, metteur en scène et réalisateur. La publication de ses textes dramatiques aux éditions Théâtrales dès 1994 permet de très nombreuses créations dans toute la France. À l’étranger, ses pièces rencontrent aussi un large écho ; elles sont traduites et jouées dans plus de trente pays, et sont programmées dans les théâtres les plus prestigieux (la MaMa à New York, le Deutsches Theater et le Maxim Gorki Theater à Berlin…).



"Quand nous avons monté Confidences, nous avons eu le même sentiment toutes les deux. Confidences ne pourrait être aboutie que si l’on partageait tout : notre passion pour le théâtre et notre envie de donner et de recevoir aussi du public et enfin notre envie de partager tout cela avec ceux qui en ont besoin. Pour donner du sens. C’est l’association La Ribambelle que nous avons choisi d’accompagner".



L’ensemble des bénéfices de ces quatre représentations sera reversé à l'association.



--

Réservations : https://urlz.fr/aCLe Pour faire un don à l'association : http://www.laribambelle.re/faire-un-don/

