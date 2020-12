Social Solidarité Insaniyat auprès des soignants

En partenariat avec la Croix-Rouge, le fonds de dotation Solidarité Insaniyat a procédé le jeudi 17 décembre à la distribution de chocolats aux pensionnaires et au personnel soignant de l’EHPAD Clovis Hoarau de Saint-Denis. Par Aglaë Hoarau - Publié le Lundi 21 Décembre 2020 à 18:31 | Lu 112 fois

Le fonds de dotation Solidarité Insaniyat a souhaité témoigner son soutien aux professionnels de santé. En mars dernier, il avait offert des repas gratuits aux infirmiers mobilisés dans la lutte contre la Covid-19. Ce jeudi 17 décembre, Solidarité Insaniyat a décidé de poursuivre sur la même lancée en distribuant 160 boîtes de chocolat.



Une solidarité qui vise à remercier le personnel de santé, mais aussi d'apporter du réconfort aux personnes âgées. « Nous souhaitions remercier le personnel soignant pour son engagement indispensable auprès de nos aînés et apporter un peu de réconfort aux personnes âgées en cette fin d'année compliquée. Par ce geste, nous voulions également leur dire que nous ne les oublions pas. Nous pensons qu'il est primordial de soutenir les personnes âgées, de même que le personnel soignant davantage mobilisé cette année avec la Covid-19 ! », déclare Youssuf Alibhaye, secrétaire permanent du fonds de dotation.

Au total, 160 boîtes de chocolat ont été distribuées dans le plus grand respect des mesures sanitaires en vigueur. Ce mouvement de solidarité et de reconnaissance a fortement touché les principaux concernés qui ont remercié les donateurs pour ce moment gourmand. « Ce don de Solidarité Insaniyat est le bienvenu à la veille des fêtes de fin d’année. En cette période de crise sanitaire difficile, cela fait énormément plaisir à nos 80 pensionnaires, ainsi qu’à notre personnel soignant et aux membres de la Croix-Rouge Délégation Territoriale de La Réunion qui font un travail remarquable. Nous leur sommes très reconnaissants pour cette touchante attention », souligne Mme Duch, directrice de l’EHPAD Clovis Hoarau.

Un autre partenariat s’est scellé, il y a peu, avec l’Association de Coopération Humanitaire (ACH) en ligne avec son engagement dans la lutte contre la précarité, mais aussi pour le bien-être des séniors et des personnes à mobilité réduite. Solidarité Insaniyat prévoit ainsi de faire un don de 200 colis alimentaires à l’association qui se chargera de les offrir prochainement aux personnes âgées et à mobilité réduite, vivant dans la précarité.









