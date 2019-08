Solidarité : Des "kits la fré" pour les personnes vulnérables

1 000 kits d’hiver ont été remis à sept associations réparties sur toute l’île, ce samedi 17 à Saint-Paul, à l'initiative du fonds de dotation Solidarité Insaniyat.



Les associations se chargeront par la suite de distribuer ces "kits la fré", comprenant bonnet, écharpe et couverture, aux personnes dans le besoin, dont des sans domicile fixe, ainsi que ceux qui vivent dans les hauts et qui n’ont pas de quoi se protéger du froid.



"Ces petites actions représentent beaucoup pour les plus fragiles de notre société", a commenté Abdoullah Ravate, président de Solidarité Insaniyat.



L’opération de solidarité a débuté le lundi 12 août pour se poursuivre le samedi 17 août avec la remise de 160 "kits la fré" au Centre d’insertion sportive et culturelle de Bernica basé à Saint-Paul.



Le centre a pour mission de travailler avec des jeunes sur des projets d'insertion et de dynamiser le quartier."Cette distribution de kits d’hiver est une belle action surtout en cette période où nous connaissons des personnes qui n’ont rien pour se protéger du froid. Je pense aux sans-abris mais aussi aux personnes qui vivent dans de modestes maisons et qui n’ont malheureusement pas de vêtements chauds. Ces kits leur apporteront un grand réconfort", a confié Jean-Paul Bavol, président du Centre.



Depuis sa création en 2014, Solidarité Insaniyat a mis en place plusieurs initiatives dans l’île, dont la distribution de colis alimentaires aux familles nécessiteuses, ainsi que l’opération "2 000 couettes" en 2017. En 2018, elle a apporté son aide financière à une épicerie sociale et solidaire située à Saint-Benoît.



Solidarité Insaniyat encourage par ailleurs les Réunionnais à s’engager dans le bénévolat et le mécénat.