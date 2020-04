Communiqué Solidarité Coronavirus : Bravo La Réunion !

En cette période d’état d’urgence sanitaire, période trouble, troublante voire anxiogène, le Rassemblement des Ecologistes salue la solidarité des Réunionnaises et Réunionnais et tient à leur rendre hommage.



A Saint-Leu ou à Saint-Pierre et sur toute La Réunion, des groupes tels ‘Solidarité Confinement 974’ donnent sur un réseau social bien connu des astuces, bons plans et autres informations pratiques pour mieux vivre au quotidien la vie confinée. À Terre-Sainte, un artiste de renommée internationale met à disposition, à l’instar de dessinatrices et dessinateurs de Métropole, sur le site www.noutoutekolo.re ses œuvres numérisées en noir et blanc pour du coloriage afin d’occuper les enfants de son quartier et de toute La Réunion.



Dans d’autres villes aussi, les initiatives se multiplient et encouragent l’entraide des habitants via Internet. Au Tampon par exemple, des petites mains agiles cousent des masques en tissu pour le personnel soignant. Là un artisan propose un ‘camion-boulangerie’ ambulant, ici des livraisons de poisson frais, de samoussas ou de repas cuisinés, là encore un agriculteur BIO livre des paniers de fruits & légumes chaque semaine...



À Saint-Joseph, Petite-île, Saint-Paul, La Possession, Saint-Denis, Saint-Suzanne, dans l’ensemble des communes de l’île, des Réunionnaises et Réunionnais font également des actions solidaires avec souvent des trésors d’imagination, de proximité, d’humanité, bref d’écologie de bon sens où l’économie - dans une logique de développement durable - est au service des citoyennes et des citoyens et non l’inverse.



Le RER avait déjà rappelé, dans un précédent communiqué, le changement de modèle que nous permet la période que nous traversons. Le mot ‘crise’ en chinois signifie ‘danger’ mais aussi ‘opportunité’ de changement. Et comme le dit le climatologue Jean Jouzel dans l’article récent ‘La pollution qui est éliminée par l’arrêt de l’activité industrielle sauve aussi des vies’ : « il y a une certaine synergie qui pourrait se mettre en place entre la lutte contre le réchauffement climatique et les enseignements qu’on tirera de cette crise sanitaire ». Car moins de produits importés superflus c’est plus de production locale avec des circuits plus courts, moins de déplacements en voiture et plus de télétravail c’est aussi moins de pétrole et moins de pollution, moins de surconsommation c’est encore moins de déchets et plus de pouvoir d’achat durable, plus d’échanges et de communication – même à distance – c’est également plus de partage et de solidarité qui se mettent en place dans chaque commune, chaque quartier, chaque immeuble.



Un grand merci à toutes les Réunionnaises et Réunionnais qui démontrent chaque jour qu’un monde meilleur est possible ; un monde qui face aux défis sanitaires, climatiques, socio-économiques apporte des solutions concrètes et de bon sens au plus proche de chacun d’entre nous, un monde plus solidaire, plus autonome, plus durable. Bravo La Réunion ! Nou tien bo nou larg pa ! Le Kolektif ‘Rassemblement des Ecologistes Réunionnais’ [RER] Lu 93 fois







