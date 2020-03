Solidarité: À Vincendo, 7 couturières fabriquent des masques pour le personnel médical

Les habitants de Vincendo se mobilisent depuis le début de la crise du coronavirus, à travers le groupe Facebook " Nout Quartier Vincendo ", qui a pour but d’informer les administrés et de favoriser l’entraide entre ses membres.C’est ainsi que 7 couturières se sont portées volontaires pour fabriquer une cinquantaine de masques en tissu. Ils sont destinés au personnel médical du secteur."Bien évidemment nous sommes conscients que ces masques de fortune ne remplacent en rien les masques FFP2", précisent tout de même les administrateurs.Il n’en reste que cet élan de solidarité met du baume au coeur en cette période de crise, d’autant qu’un commerçant de Saint-Joseph s’est joint à leur générosité en fournissant des matières premières nécessaires aux couturières pour poursuivre cette initiative."Nous souhaitons via ce communiqué insuffler cette dynamique aux quatre coins de l’île. Nous appelons tous les groupes facebook et pages communautaires à s’organiser pour pouvoir aider nos personnels soignants", indiquent notamment les administrateurs du groupe.