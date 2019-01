A la Une .. Solidaires et la CGTR dénoncent la suppression de 15 emplois aux impôts L'annonce de la suppression de 15 emplois de fonctionnaires de catégorie B et C, au moment de la mise en place du prélèvement à la source, suscite des remous au sein des impôts. Les deux syndicats Solidaires et CGT ont mis en place des actions de protestation ce lundi matin.

Ce matin, se tenait le Comité Technique Local des finances publiques, qui devait acter la suppression de 15 emplois à La Réunion. Solidaires et la CGT l'ont boycotté, le quorum n'était donc pas atteint. Un nouveau CTL se tiendra lundi prochain, selon Magali Billard, secrétaire départementale de Solidaires finances publiques. Le directeur a l'obligation de convoquer un second CTL, mais cette fois, quorum ou pas, pourra acter les suppressions d'emplois.



Les 15 emplois, des départs à la retraite non remplacés, sont ainsi répartis:



- 5 postes dédiés au prélèvement à la source, alors que les agents avaient été spécialement formés pour mettre en place la réforme

- 3 postes auprès du service dédié au CHU

- 2 postes au service péridépartemental, qui compte une vingtaine d'agents

- 1 poste au guichet dédié au paiement des amendes, sur 14 postes

- 1 poste au Service Impôts Entreprises

- 3 postes au sein de la direction.



"Alors que la mise en place du prélèvement à la source se fait ce mois-ci, nous allons être submergés de demandes des usagers, quand ils recevront leur première fiche de paye incluant l'impôt sur les revenus", explique Magali Billard. "De plus, les postes supprimés au sein des services dédiés aux collectivités locales vont rendre encore plus difficile le service qu'on leur doit, de conseil, notamment", ajoute-t-elle.



Tandis que Solidaires menait une action d'information auprès des agents ce matin, la CGT distribuait des tracts explicatifs aux usagers à Champ- Fleuri. "Des actions seront menées à la rentrée, seuls ou en intersyndicale", assure la secrétaire départementale de Solidaires finances publiques, qui dénonce "l'amateurisme" de la mise en place du prélèvement à la source. Bérénice Alaterre Lu 335 fois





Dans la même rubrique : < > Un dentiste de Cilaos soupçonné d'escroquerie Un cycliste trouve la mort, percuté par un automobiliste à Savannah