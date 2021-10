Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Solidaire, Saint-Paul soutient la lutte contre le cancer du sein



Sur le débarcadère, un ciel fait de plus de 600 soutiens-gorge roses interpellera passants et automobilistes sur le cancer qui tue le plus de femmes à La Réunion. La nuit tombée, l’Hôtel de Ville sera illuminé de l’emblématique couleur de ce mois d’octobre. Un mois pour rappeler combien le dépistage est important et peut sauver des vies.

Chaque année, ce sont 120 000 femmes à La Réunion qui sont concernées par le dépistage organisé du cancer du sein à partir de 50 ans. Seule la moitié d’entre elles réalisent l’examen.

Le cancer du sein n’est pas une fatalité et nous concerne tous !

Si le mois d’octobre est le mois référence en la matière, cette lutte, nous devons la mener toute l’année.

