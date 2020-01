Soleil très contesté ce matin, des averses sur l'Ouest et le Sud cet après-midi

➡️le ciel réunionnais est envahi par les nuages d'altitude. Sur les régions Est, les Plaines et le volcan le temps est encore quelque peu humide mais sans comparaison aucune avec les pluies orageuses de la nuit.des éclaircies ont réussi à percer sur le littoral notamment sur l'Ouest et le Sud-Ouest mais le soleil reste souvent contesté malgré tout. De concert des nuages commencent à s'agréger graduellement aux pentes.➡️le risque pluvieux se localise plus volontiers dans les hauts de l'Ouest et du Sud. Les nuages ont été limités dans leur développement vertical. Ils ont peu de chance de générer des averses orageuses et soutenues.Quelques averses peuvent avancer jusqu'au littoral du Sud-Ouest au Sud sauvage en fin d'après-midi.est toujours sensible sur le Nord entre Gillot et le Port en passant par la Grande Chaloupe et le long des côtes du Sud sauvage.Les plages de l'Ouest bénéficient d'un régime de brises.🌊 La mer est belle à peu agitée sur les côtes Ouest alors que la petite houle d'Est persiste sur les côtes Est et Sud. La température du lagon évolue entre 28 et 29° Celsius.sont probablement plus proches des normales de Janvier aujourd'hui en raison de l'omniprésence de la couverture nuageuse. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h51 le 18 --19h07 le 16🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1012.8