Météo Soleil timide dans une ambiance fraiche et humide

Après de belles éclaircies matinales, les nuages gagnent du terrain. Quelques pluies sont attendues au cours de la journée. Par NP - Publié le Vendredi 15 Juillet 2022 à 06:03

Le bulletin de Météo France :



Au réveil, les conditions sont clémentes sur la majorité du département avec un soleil qui s'impose généreusement. Seuls les flancs Est du volcan sont affectés par quelques grisailles.



Au fil de la matinée, les nuages envahissent le Sud-Est de notre île et donc le volcan, la région des Plaines et la route des Laves se retrouvent sous cette grisaille. A l'Ouest, les belles éclaircies matinales se sont amenuisées.



Cet après-midi, c'est un temps nuageux qui prévaut dans les hauts même si le soleil fait quelques timides percées. Une poche d'humidité résiduelle est toujours bien présente sur les pentes entre Saint-Philippe et Sainte-Rose. Pour profiter du soleil, il faut compter sur la majorité de la frange littorale comme vers les plages.



L'alizé reste bien établi avec des rafales voisines de 60 km/h vers Saint-Pierre et 50 km/h vers Sainte-Marie. Les brises sont toujours bien installées en baie de Saint-Paul comme en baie de la Possession.



La mer est agitée à localement forte au large. Une houle d'alizé proche de 2 mètres est présente sur le Sud Sauvage et le littoral Est. Au fil de la journée, une houle de Sud-Ouest s'amplifie vers 2 mètres de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table. La mer est croisée au déferlement de ces deux houles.