Soleil, nuages et averses au programme de ce lundi

L'Est se réveille sous les nuages avant que la frange littoral ne profite d'éclaircies. Dans l'Ouest et le Sud, la matinée est agréable mais le temps sera nuageux l'après-midi. Publié le Lundi 14 Mars 2022

Le bulletin de Météo France Réunion :



Alizé modéré et humide.



Poussées par l'alizé, des averses affectent la partie Est au lever du jour et se prolongent une bonne partie de la matinée. La frange littorale retrouve progressivement le chemin des éclaircies à la mi-journée.



Sur l'Ouest et le Sud, la matinée est agréable malgré la présence de quelques nuages côtiers, puis le ciel devient plus nuageux sur les pentes cet après-midi où quelques averses sont attendues.



En montagne, le volcan se retrouve dans les nuages, et progressivement la grisaille enveloppe le relief en donnant des averses.



Le vent est toujours soutenu sur les rivages Nord et Sud. Les rafales soufflent respectivement de 50 à 70 km/h. La mer est agitée à forte sur les côtes Sud. La houle d'alizé oscille entre 2 et 2.5 mètres.