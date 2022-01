Météo Soleil et vent soutenu

Le temps de ce mercredi reste sensiblement le même que celui d'hier. Les nuages se développent dans l'après-midi, le vent reste soutenu et les températures sont en deçà des normales de saison. Par NP - Publié le Mercredi 26 Janvier 2022 à 06:12

Le bulletin du jour de Météo France :



Alizé modéré de Sud-Est associé à une atmosphère peu humide.



Tout comme la veille, le début de journée se montre clément avec un soleil généreux sur la majeure partie de l’île ; avec, au lever du jour, un petit bémol sur le Sud, de Saint-Pierre à Saint-Rose, où les nuages sont un peu plus nombreux avec deux trois gouttes possibles mais cela ne dure pas. Ensuite, a u fil de la matinée, les nuages de pente apparaissent, mais sans excès.



L'après-midi, la présence nuageuse se renforce, les plaines s'ennuagent. Dans les cirques, les éclaircies deviennent plus discrètes alors que l e sommet du volcan profite du soleil toute la journée. Sur le littoral, les éclaircies résistent, sauf entre le Port et Sainte-Marie où des débordements nuageux s'opèrent. Sur le Sud sauvage, il faut toujours compter sur quelques paquets nuageux qui viennent se bloquer sur les flancs du volcan.



Côté précipitations, hormis quelques gouttes possibles sur les pentes entre Saint-Paul et Saint-Denis, le temps reste globalement sec.



Après une nuit majoritairement bien fraîche pour la saison, les températures restent en-dessous des normales avec seulement 27 à 31°C sur le littoral et 25°C à Cilaos.

Le vent de Sud/Sud-Est demeure soutenu, avec des rafales de 50km/h sur les plages de l'Ouest et de Sainte-Rose à Sainte-Marie.



La mer est forte de la Pointe-au-Sel à Sainte-Rose, avec une houle de Sud-Est entre 2.50 mètres et 3 mètres qui s' amortit entre 2 mètres et 2 mètres 50 en fin de journée de ce mercredi.