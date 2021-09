Météo Soleil et rares farines la pluie

Un beau soleil se fait remarquer au lever du jour avant d'être rejoint par les nuages déjà présents depuis la nuit dans la région Est de l'île. Le bulletin de Météo France : Par NP - Publié le Mercredi 8 Septembre 2021 à 06:06

Flux d'alizé de secteur Est modéré.



Au lever du jour, fidèle a ses habitudes, le soleil se montre généreux sur une vaste moitié Ouest de notre ile. Dans l'Est et le Sud-Est, le scénario n'est pas le même et les petites averses de la nuit se poursuivent une partie de la matinée.



Au fil des heures, les nuages se développent le long des pentes sans altérer l'impression de beau temps. Cet après midi, les nuages sont principalement présents dans l'intérieur et finissent par déborder sur les hauteurs de Saint Leu à Saint Pierre en s'accompagnant ça et là de rares farines.



De larges et belles éclaircies se maintiennent tout au long de la journée dans le cœur des cirques mais aussi sur le littoral Nord-Ouest. De leur coté, les plus hauts sommets gardent la tête au soleil.



L'alizé, même s'il faiblit un peu, reste modéré et atteint 60 km/h en pointe vers Saint Joseph et 50 km/h vers Sainte Marie. Les brises sont majoritaires sur l'Ouest, de la Pointe des Galets à l'Etang-Salé.



La mer est agitée au vent et par une houle d'alizé proche des 2 mètres.